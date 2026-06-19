قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة ماضية في فترة الـ 60 يوماً ولن تمنح طهران أي أموال" وتابع "إيران قبلت بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع واشنطن بسبب اليأس"، ومن جهته قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل في حالة وقف لإطلاق النار"، مضيفاً أنه "إذا لم يهاجمنا حزب الله فلن نكون في حالة حرب". وأضاف"القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان".

جاءت تصريحات ترامب فيما بدت مذكرة التفاهم التي وقعت عليها إيران والولايات المتحدة على المحك، اليوم الجمعة، مع إرجاء المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا، وتصاعد وتيرة المواجهات في لبنان، في وقت اشترطت طهران التزام واشنطن بـ"الخطوط الحمراء" التي حددتها طهران للتفاوض.

وأعلنت الحكومة السويسرية تأجيل المفاوضات المقررة الجمعة في سويسرا بين طهران وواشنطن، بهدف إطلاق عملية مدتها 60 يوما لحل القضية المحورية المتعلقة ببرنامج طهران النووي، إلى أجل غير مسمى. كما أفادت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أنه "تم إرجاء المحادثات المزمعة بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. وتبقى سويسرا على استعداد لتيسير هذه المحادثات. وتتواصل الأعمال التحضيرية اللازمة"، من دون أن تحدد موعدا جديدا لهذه المحادثات التي تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين.