قبل الإعلان: نتنياهو يدعو مجددا منح ترامب جائزة نوبل للسلام

قبل يوم واحد من الإعلان الرسمي: دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الخميس) إلى منح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، وذلك على خلفية الصفقة للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. في تغريدة نُشرت في الحساب الرسمي لرئيس الوزراء على منصة X باللغة الإنجليزية، كُتب: "يستحق ذلك".

هذه ليست المرة الأولى التي توصي فيها جهات مختلفة بالرئيس الأمريكي للجنة الجائزة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت عائلات المختطفين رسالة غير مسبوقة لأعضاء اللجنة، حثتهم فيها على منحه هذا الشرف. "لأول مرة منذ عدة أشهر، لدينا أمل حقيقي بأن كابوسنا سينتهي. نحن واثقون أن الرئيس لن يرتاح ولن يتوقف حتى يعود آخر مختطف، وتنتهي الحرب، ويعود السلام والازدهار إلى الشرق الأوسط"، جاء في الرسالة.

في مستهل الرسالة التي كتبتها عائلات المخطوفين جاء: "نتوجه إليكم كعائلات مرت بظلمة لا يمكن وصفها - عائلات مزقتها فراق أحبائها المختطفين، التي تعيش يوميًا مع ألم الكرسي الفارغ حول المائدة، ومع الأمل اليائس بعودة أحبائنا إلى البيت. اليوم نتوجه إليكم بتقدير كبير وبشعور من الإلحاح والاستعجال، لنناشدكم أن تمنحوا جائزة نوبل للسلام للرئيس دونالد ترامب".

وفيما بعد أشاروا إلى أنه بعد ما يقارب عامين من الكابوس، وصلت إلى نقطة تحول حاسمة. "إصرار الرئيس ترامب على جلب السلام جعل ما قال الكثيرون إنه مستحيل يصبح واقعًا. منذ توليه المنصب، جلب لنا النور في أحلك ساعاتنا"، قالوا. وذلك حسب قولهم، من خلال "التزامه الذي لا يعرف المساومة وقيادته الاستثنائية" التي أعادت 39 من أفراد العائلات إلى بيوتهم.

بالإضافة إلى ذلك كتبوا أن جهوده مكّنت العائلات من دفن أحبائهم بكرامة تامة والحصول على إغلاق الدائرة - حق كانوا يخشون ألا يُمنح لهم أبدًا. "الرئيس ترامب وضع تحرير الأسرى على رأس أولوياته منذ بداية ولايته، ونجح في تحقيق إطلاق سراح عشرات المواطنين الأمريكيين بالإضافة إلى أسرى من دول أخرى حول العالم"، قالوا.

نتنياهو ليس الأول الذي أوصى مؤخرًا بترامب لنيل جائزة نوبل. سبقه إلى ذلك عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي. آخرهما، النائب من ولاية جورجيا بادي كارتر.

في العام الماضي، فعل ذلك أيضًا عضو الكونغرس داريل عيسى، جمهوري من كاليفورنيا، مدعيًا أن فوز ترامب في انتخابات 2024 كان له "تأثير مذهل" على السلام في العالم.