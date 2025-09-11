تقارير لبنانية : حزب الله سلّم أسلحته جنوب الليطاني

قد يعجبك أيضًا -

تقارير في لبنان عن خطوة غير مسبوقة: مصادر في الحكومة اللبنانية أفادت اليوم (الخميس) لقناة "الحدث" أن حزب الله نقل أسلحته من جنوب نهر الليطاني - كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار. إذا كان التقرير صحيحاً، فهذه واحدة من أولى الخطوات لتنفيذ الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية، والتي بموجبها سيؤسس الجيش احتكاراً حكومياً لحيازة السلاح داخل أراضي الدولة.

في الأسبوع الماضي، أشار مسؤول كبير في حزب الله، محمود قماطي، إلى الخطة وقال إنها تشكل "فرصة للعودة إلى الحكمة والمنطق"، لكنه شدد على أن تنفيذها مشروط بالتزام إسرائيلي بوقف الهجمات وانسحاب قواتها من جنوب لبنان.

الحكومة اللبنانية نفسها رحبت بخطة الجيش، لكنها امتنعت عن تحديد جدول زمني للتنفيذ وحذرت من أن قدرات الجيش محدودة. ووفقًا للخطة، سيتم نزع السلاح على مراحل: أولًا جنوب الليطاني، ولاحقًا شمالًا حتى سهل البقاع وبيروت.