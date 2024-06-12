السعودية تستضيف 2500 فلسطيني لأداء مناسك الحج

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عن "وصول طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج من الفلسطييين إلى مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، البالغ عددهم 500 حاج وحاجة، وسط خدمات متكاملة وتسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لهم منذ لحظة وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حتى وصولهم لمقر استضافتهم في العاصمة المقدسة".

وذكرت الوزارة أنها ستستقبل غدا، الخميس، "باقي الضيوف من فلسطين البالغ عددهم 2000 حاج وحاجة وسط منظومة من الخدمات هُيئت لهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية وبمتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ"

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة والزيارة يستضيف هذا العام 3322 حاجاً وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم، وقد بدأوا في الوصول لمقار الاستضافة بمكة المكرمة منذ مطلع شهر ذي الحجة الجاري.