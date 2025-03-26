تقدير استخباراتي أمريكي: من المتوقع سنوات من عدم الاستقرار في غزة

قدر تقرير لأجهزة الاستخبارات الأميركية نشر اليوم (الأربعاء)، أن وقف إطلاق النار في غزة لن يدوم، وأن "عدم وجود خطط سياسية موثوقة لإعادة إعمار القطاع ينبئ بسنوات من عدم الاستقرار". وبالإضافة إلى ذلك، يقدر التقرير أن حماس استغلت فترة التهدئة من أجل "تجديد وتعزيز مخزون الذخيرة، تمهيداً للعودة إلى القتال".

وتشير التقديرات إلى أن حماس "تحتفظ بآلاف المقاتلين ومعظم بنيتها التحتية تحت الأرض، وهي قادرة على تجديد حرب العصابات على مستوى منخفض والبقاء الكيان السياسي الذي يسيطر على غزة في المستقبل المنظور". ولذلك، بحسب التقرير، ستبقى حماس تشكل تهديدا حتى في عام 2025.

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وفيما يتعلق بما يحدث في الضفة الغربية، ذكر أنه من المتوقع أن تتفاقم التحديات التي تواجهها الحكومة، بسبب "تناقص قدرات السلطة الفلسطينية على توفير الأمن والخدمات الأخرى للسكان"، إلى جانب "تزايد العنف من قبل المستوطنين والجماعات الفلسطينية، بما في ذلك حماس، واستبدال محتمل للقيادة في السلطة الفلسطينية".

"لقد وسع الحوثيون نفوذهم من خلال إقامة شراكات مع جهات فاعلة أخرى، بالإضافة إلى المساعدات الإيرانية". ومن العوامل التي يقيم معها التنظيم اليمني علاقات هذه الأيام: "تجار الأسلحة الروس والروس، وشركات الدفاع التجارية الصينية، والميليشيات الشيعية العراقية".

AP

لقد تم إضعاف حزب الله في لبنان، لكنه لا يزال يتمتع بالقدرة على تنفيذ هجمات في جميع أنحاء العالم. وبحسب التقرير، فإن "المنظمة تحافظ على قدرتها على إيذاء المواطنين والمصالح الأميركية في المنطقة، وفي جميع أنحاء العالم، وبدرجة أقل - في الولايات المتحدة". بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تغيير النظام في سوريا إلى جذب تهديدات إضافية للبلاد. "لقد خلق سقوط الأسد ظروفا طويلة الأمد لعدم الاستقرار، ويمكن أن يساهم في عودة داعش والجماعات المتطرفة الأخرى".

ونشرت هذه المعلومات ضمن "تقرير التهديد السنوي لعام 2025" الذي تصدره سنويا أجهزة الاستخبارات الأمريكية. وتهدف الدراسة إلى استعراض المخاطر التي قد تواجهها البلاد في العام المقبل، والتحديات التي قد تواجهها على مصالحها في العالم.