الجيش الإسرائيلي: مقتل مسلحين في غارات جوية بتوجيه من القوات البرية في دير البلح

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الإثنين، "قُتل مسلحون في غارات جوية شنتها القوات البرية في وسط قطاع غزة"وتابع"كان بعض الذين تم القضاء عليهم ينتمون إلى قوة النخبة التابعة لحماس، والتي قادت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل. الهجوم الجوي تم بتوجيه من الفرقة 98 العاملة في دير البلح"

وأكد البيان على أن طائرات إسرائيلية "قصفت البنية التحتية تحت الأرض للمسلحين في مدينة وسط غزة"، واضاف"واصلت الفرقة 162 استهداف البنية التحتية المسلحة بناء على معلومات استخباراتية في رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى القضاء على المسلحين الذين يشكلون تهديدا"

واشار البيان إلى أنه"في وسط غزة، قام اللواء السابع ووحدة ’يلام’ النخبوية التابعة لفيلق الهندسة بمداهمة المباني العسكرية ودمروا ممرات الأنفاق والبنية التحتية تحت الأرض"، وقثال البيان"حددت جنديات من الوحدة 414 التابعة لفيلق الاستخبارات القتالية، التابعة للواء 401، رجلين مسلحين يتحركان نحو فتحة تحت الأرض بالقرب منهما. وبعد وقت قصير من التعرف على هويتهم، قامت طائرة تابعة للقوات الجوية بمهاجمة الإرهابيين والقضاء عليهم".