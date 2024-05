جماعة الحوثي تعلن بدء مرحلة جديدة من التصعيد :"سنستهدف كل السفن المتجهة نحو الموانئ الإسرائيلية"

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في خطاب متلفز، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ مرحلة جديدة من التصعيد ضد السفن حتى البحر الأبيض المتوسط"مشيرا إلى أن "الحوثيين في اليمن سيستهدفون السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في أي منطقة تقع ضمن نطاقهم؟"

وذكر يحيى سريع، أن هذا يأتي في إطار ما سمّاها "المرحلة الرابعة من التصعيد"، وأن هذا سيبدأ بأثر فورى في أي منطقةٍ تطالها أيدينا"،وقال"ستقومُ بفرضِ عقوباتٍ شاملةٍ على جميعِ سُفُنِ الشركاتِ التي لها علاقة بالإمدادِ والدخولِ للموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية وبغض النظر عن وجهتِها".

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1786409493548634378