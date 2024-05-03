جماعة الحوثي تعلن بدء مرحلة جديدة من التصعيد :"سنستهدف كل السفن المتجهة نحو الموانئ الإسرائيلية"

قال"ستقومُ بفرضِ عقوباتٍ شاملةٍ على جميعِ سُفُنِ الشركاتِ التي لها علاقة بالإمدادِ والدخولِ للموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية وبغض النظر عن وجهتِها"

i24NEWS
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تظهر هذه الصورة الملتقطة في 12 نوفمبر 2018 سفينة يو إس إس كارني في البحر الأبيض المتوسط. قال البنتاغون إن السفينة الحربية الأمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البحر الأحمر
تظهر هذه الصورة الملتقطة في 12 نوفمبر 2018 سفينة يو إس إس كارني في البحر الأبيض المتوسط. قال البنتاغون إن السفينة الحربية الأمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البحر الأحمرMass Communication Specialist 1st Class Ryan U. Kledzik/U.S. Navy via AP

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في خطاب متلفز، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ مرحلة جديدة من التصعيد ضد السفن حتى البحر الأبيض المتوسط"مشيرا إلى أن "الحوثيين في اليمن سيستهدفون السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في أي منطقة تقع ضمن نطاقهم؟"

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وذكر يحيى سريع، أن هذا يأتي في إطار ما سمّاها "المرحلة الرابعة من التصعيد"، وأن هذا سيبدأ بأثر فورى في أي منطقةٍ تطالها أيدينا"،وقال"ستقومُ بفرضِ عقوباتٍ شاملةٍ على جميعِ سُفُنِ الشركاتِ التي لها علاقة بالإمدادِ والدخولِ للموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية وبغض النظر عن وجهتِها".

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وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1786409493548634378

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ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

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