الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب قناة الجزيرة في مدينة القدس وتصادر معداتها

داهمت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد مكاتب قناة الجزيرة القطرية في مدينة القدس وصادرت معداتها، جاءت مداهمة الشرطة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل, في المقابل أدانت الجزيرة قرار منع نشاطها في إسرائيل ووصفته بـأنه قرار "إجرامي".

وقات الجزيرة في بيان :"ندين العمل الإجرامي الإسرائيلي الذي يمس بحقوق الإنسان ونشدد على حقنا مواصلة تزويد خدماتنا للجمهور في إنحاء العام ، الأمر الذي تم ترسيخه في الاتفاقيات الدولية". وتابع البيان :"إن قمع إسرائيل للصحافة الحرة، في إطار المحاولة لتغطية جرائمها عن طريق قتل واعتقال الصحافيين، لن يردعنا من أداء واجبنا".

وأضافت الشبكة: "سنتخذ كافة الإجراءات أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا"، وقالت الشبكة بعد أن أبلغت عن مداهمة الشرطة لمكتبها: "إنه توقيت مثير للاهتمام، ولكنه يظهر أيضًا مدى اليأس السائد في الوقت الراهن. وهذه هي الحلقة الأخيرة فيما يبدو أنه قمع لأي انتقاد لكل ما يحدث في المنطقة".

وفي الرد الشرطة على مداهمة مكتب الجزيرة قالت :"نفذ النشاط بإشراف ممثلي وزارة الاتصالات، وبموجب الأمر الذي صدر عن وزير الاتصالات وقرار الحكومة. الشرطة فقط رافقتهم وعملت على حراستهم". أيضا عقب وزير الاتصالات شلومو كارعي وقال :"نقوم بإغلاق الجزيرة، مفتشو وزارة الاتصالات بدعم شرطة إسرائيل يداهمون مكاتب الجزيرة في القدس ويصادرون معدات القناة".

وتم وقف قناة الجزيرة في إسرائيل عقب قرار الحكومة، وفي رسالة مكتوبة على شاشة مزود البث التابع لشركة "يس" وشركة "هوت"، كتب إنه "بموجب قرار الحكومة تم إيقاف بث قناة الجزيرة في إسرائيل.

