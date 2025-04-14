د. ايدي كوهين :"نطالب مصر بتعويض اليهود، وسننشر تقريرا عن ممتلكات اليهود في الجزائر وباقي الدول العربية"

على خلفية صدور تقرير عن ممتلكات اليهود في مصر، صرح الباحث الإسرائيلي د. ايدي كوهين خلال مشاركته في المناظرة اليومية الذي تقدمه لورين وهبي، إن "يطالب مصر بتعويض اليهود، وإن لم تمتلك المال، يقترح أن تعطي أراضٍِ كما أعطت السعودية تيران وصنافير والإمارات رأس الحكمة"، مشيرا الى أن التقرير القادم سيكون عن ممتلكات اليهود في الجزائر وبعدها باقي الدول العربية.لمشاهدة المزيد في مداخلته بالفيديو المرفق

وقال د. كوهين :"إن منظمة حقوقية صهيونية أعدت 11 تقريرا عن ممتلكات اليهود في الدول العربية، تم النشر التقرير عن سوريا والعراق وحاليا عن مصر، وسننشر تقرير عن ممتلكات اليهود في الجزائر، بعدها ليبيا واليمن وكافة الدول، هذه المنظمة زارت الدول العربية وقامت بفحص ممتلكات اليهود، بخصوص تهجير يهود مصر، كل شيئ موثق مع أدلة" وبخصوص مصر طالب كوهين :"بتعويض اليهود، وإذا لم تمتلك المال، اقترح أن تعطينا أراضٍ كما أعطت السعودية تيران وصنافير، والإمارات رأس الحكمة"

رابط الحلقة كاملة: