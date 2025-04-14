د. ايدي كوهين :"نطالب مصر بتعويض اليهود، وسننشر تقريرا عن ممتلكات اليهود في الجزائر وباقي الدول العربية"

ويقترح كوهين على مصر أن تقوم مصر بتقديم أراض لليهود تعويضا عن ممتلكاتهم في حال لم يتوفر المال

i24NEWS
i24NEWS
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أشخاص يزورون كنيس النبي الياهو في الإسكندرية، مصر، الجمعة، 10 يناير، 2020، والذي أعيد افتتاحه بعد ثلاث سنوات من بدء الحكومة المصرية تجديد الكنيس الذي تم بناؤه في الأصل عام 1354
أشخاص يزورون كنيس النبي الياهو في الإسكندرية، مصر، الجمعة، 10 يناير، 2020، والذي أعيد افتتاحه بعد ثلاث سنوات من بدء الحكومة المصرية تجديد الكنيس الذي تم بناؤه في الأصل عام 1354AP Photo/Hamada Elrasam

على خلفية صدور تقرير عن ممتلكات اليهود في مصر، صرح الباحث الإسرائيلي د. ايدي كوهين خلال مشاركته في المناظرة اليومية الذي تقدمه لورين وهبي، إن "يطالب مصر بتعويض اليهود، وإن لم تمتلك المال، يقترح أن تعطي أراضٍِ كما أعطت السعودية تيران وصنافير والإمارات رأس الحكمة"، مشيرا الى أن التقرير القادم سيكون عن ممتلكات اليهود في الجزائر وبعدها باقي الدول العربية.لمشاهدة المزيد في مداخلته بالفيديو المرفق

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د.ايدي كوهين :"أطالب مصر بتعويض اليهود، وإذا لم تمتلك الأموال اقترح أن تعطينا أراضٍ مثلما أعطت السعودية تيران وصنافير، والإمارات رأس الحكمة"

وقال د. كوهين :"إن منظمة حقوقية صهيونية أعدت 11 تقريرا عن ممتلكات اليهود في الدول العربية، تم النشر التقرير عن سوريا والعراق وحاليا عن مصر، وسننشر تقرير عن ممتلكات اليهود في الجزائر، بعدها ليبيا واليمن وكافة الدول، هذه المنظمة زارت الدول العربية وقامت بفحص ممتلكات اليهود، بخصوص تهجير يهود مصر، كل شيئ موثق مع أدلة" وبخصوص مصر طالب كوهين :"بتعويض اليهود، وإذا لم تمتلك المال، اقترح أن تعطينا أراضٍ كما أعطت السعودية تيران وصنافير، والإمارات رأس الحكمة"

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