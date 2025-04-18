إسرائيل: السيطرة على حريق فندق طبريا وإخلاء 8 أشخاص في حالة متوسطة لتلقي العلاج

اندلع حريق في فندق الملك سليمان في طبريا، وبعد أكثر من ساعتين تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل الليلة الماضية (الجمعة). تم إجلاء ثمانية أشخاص في حالة خفيفة لتلقي العلاج الطبي في مستشفى بوريا، اثنان منهم أعضاء طاقم الإطفاء. وتلقى الضيوف الآخرون العلاج الطبي في مكان الحادث. تم إجلاء نحو 150 ضيفًا من الفندق.

واندلع الحريق في شرفة الطابق الثاني من جناح "كينيريت" في الفندق. الطابق نفسه قيد التجديد حاليًا وهو غير مأهول بالسكان، وكذلك الطوابق أسفله وفوقه. وفي أعقاب الحريق، أمرت إدارة الإطفاء بإخلاء الجناح بأكمله على الفور - 52 غرفة يسكنها حوالي 150 ضيفًا. وطلب من بقية نزلاء الفندق إغلاق غرفهم وانتظار التعليمات.

وتواجد في مكان الحادث 19 طاقم إطفاء من محطة طبريا وطواقم إضافية من مختلف أنحاء الشمال، إلى جانب قوات الشرطة، ونجمة داوود الحمراء، ومنظمة "هتسلاه"، بالإضافة إلى بلدية طبريا وطاقم الفندق.

وقال قائد الإطفاء والإنقاذ في المنطقة الشمالية، الرقيب يائير إلكاييم: "هذه حادثة معقدة، حيث اندلع حريق سريعًا، وكان من الممكن أن تكون النتيجة مختلفة. لقد أدت احترافية الفرق، إلى جانب قوة الاستجابة العملياتية، إلى انتهاء الحادثة دون عواقب وخيمة. سنحقق في ملابسات اندلاع الحريق".