اليمن: تأمين المواقع العسكرية الحيوية بوادي حضرموت

أعلن محافظ حضرموت اليمنية قائد قوات "درع الوطن" سالم الخنبشي، اليوم السبت، عن انتهاء عملية تأمين المعسكرات في مديريات الوادي والصحراء "بنجاح كامل".وأضاف: "تمضي حضرموت اليوم بخطى ثابتة نحو مستقبل آمن ومستقر، وتؤكد حق أبناء حضرموت في تأمين أرضهم وبناء مستقبلهم".وتابع أنه "جرى استكمال انتشار القوات في كافة المواقع الحيوية وتأمين مطار سيئون الدولي والمرافق الحيوية السيادية والخدمية في وادي حضرموت بشكل كامل".

وأكد سالم الخنبشي، على "رصد خروج مجاميع للانتقالي من المكلا باتجاه مدينة عدن"، وأضاف "نمنح حق الخروج الآمن والفوري لمسلحي الانتقالي من المكلا والمهرة عبر حضرموت وباتجاه عدن". وذكر التلفزيون اليمني أيضاً أم قوات "درع الوطن" وحلف القبائل، يواصلون التقدم نحو معسكرات ساحل حضرموت.

وفي السياق قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم السبت، "رحب الشيخ عوض الوزير، محافظ شبوة رئيس المجلس المحلي، بدعوة المملكة لعقد مؤتمر للقضية الجنوبية في الرياض، استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، خطوة إيجابية، تؤكد أن أبناء الجنوب يسيرون في الاتجاه الصحيح للمحافظة على عدالة قضيتهم، ومناقشتها في المؤتمر لتلبية تطلعات أبناء الجنوب".

وأضاف السفير السعودي في منشور على منصة "إكس"، أن "المملكة ترحب بكل القيادات الجنوبية ممن يتخذ موقفاً إيجابياً يخدم قضيته، بالمشاركة في المؤتمر".