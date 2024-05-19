"الوريث المحتمل لخامنئي": من أنت إبراهيم رئيسي؟

تحطمت المروحية الخاصة برئيس إيران إبراهيم رئيسي في وقت سابق (الأحد) وما زال الغموض يكتنف مصيره والمرافقين الذين كانوا معه على متن الطائرة. وواجهت فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى مكان الحادث بسبب الظروف الجوية الصعبة في المكان. كان الرئيس في طريقه لزيارة شمال غرب إيران.

"نيويورك تايمز" وصفت رئيسي في الماضي بأنه "الخليفة المفضل المحتمل" للقائد الأعلى لإيران، علي خامنئي - إذا من أنت رئيسي؟

سيد إبراهيم رئيسي-ساداتي تولى منصب رئيس إيران من آب/أغسطس 2021 وقبل ذلك شغل العديد من المناصب في النظام القضائي في إيران. كان نائب رئيس المحكمة العليا بين 2004 و 2014، والمدعي العام لإيران بين 2014 و 2016 ورئيس المحكمة العليا من 2019 حتى تم انتخابه رئيسًا للبلاد في 2021. كما شغل منصب المدعي ونائب المدعي في طهران في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين.

تقدم رئيسي للانتخابات الرئاسية لأول مرة في عام 2017 وخسر أمام حسن روحاني، بعد الترشح كممثل لحزب جبهة الثورة الإسلامية. اكتسب سمعة بأنه "جزار طهران" و"الجلاد من طهران"، بسبب دوره في مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988 - عندما كان عضوا في "لجان الموت" التي أمرت بإعدام ألفي معارض للنظام، في نهاية حرب إيران -العراق.

Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

ولد الرئيس الإيراني في عام 1960 في مدينة مشهد - الثانية في حجمها والتي تحتضن عددا من أقدس المواقع في البلاد - وانتقل مع عائلته إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد أن عُين والده نائب المدعي العام للمدينة. أصبح يتيمًا بعد وفاة والده وهو في سن الخامسة - ورغم أنه تبع خطواته وأصبح رجل دين، إلا أنه في سن مبكرة جدًا تم تعيينه ليكون المدعي العام في عدة مناطق في البلاد.

هذا بعد أن شارك كطالب في الاحتجاجات ضد الشاه - الذي حكم إيران بدعم من الغرب - وبعد الثورة الإسلامية في عام 1979 ، اكتسب ثقة الكثيرين في الجهاز القضائي، بفضل علاقاته مع كبار رجال الدين.

كما هو معروف، فقد فُرضت عقوبات على رئيسي من قبل الولايات المتحدة، سواء بسبب تورطه في الإعدامات في الماضي أو بسبب مساهمته في قمع الانتفاضة الشعبية الوحشي في عام 2019 - حيث قتل مئات المواطنين فيها. وفقًا لبعض التقديرات، توفي حوالي 1500 إيراني خلال هذه الانتفاضات والاحتجاجات.