بعد إغلاقه شهرين : هل ستعيد إسرائيل فتح معبر النبي ؟

تمارس الأردن ضغوطًا متصاعدة على إسرائيل، عبر القنوات الدبلوماسية الأميركية، بهدف إعادة فتح معبر ألنبي\الكرامة أمام حركة البضائع، وذلك بعد شهرين من إغلاقه في أعقاب العملية التي نفّذها سائق شاحنة مساعدات وأودت بحياة جنديين من الجيش الإسرائيلي.

I24NEWS

وبحسب تقرير هيئة البث الرسمية "كان"، فإن مسؤولين مطّلعين على الملف أكدوا أنّ واشنطن تدخلت بشكل فعّال خلال الأيام الأخيرة، وإنّ هذا التدخل قد يؤدي إلى إعادة فتح المعبر في وقت قريب جدًا.

ورغم أنّ إسرائيل أبقت المعبر مفتوحًا لعبور الأشخاص، فإنّها فرضت شروطًا جديدة على الأردن لإعادة فتحه أمام حركة البضائع، بعد العملية التي وُصفت بأنها من أخطر الهجمات التي شهدها المكان منذ سنوات.

ويمثّل إغلاق المعبر ضربة اقتصادية حادّة للأردن، إذ تُعدّ حركة البضائع عبر ألنبي مسارًا أساسيًا للتجارة الأردنية مع الضفة الغربية، كما يعرقل استمرار الإغلاق جهود عمّان في استعادة دورها المركزي في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشارت المصادر إلى أنّ الأردن يسعى لإقناع إسرائيل بأن إعادة فتح المعبر تخدم الاستقرار الإقليمي، بينما ترى واشنطن أنّ تسهيل حركة المساعدات والبضائع بات ضرورة عاجلة في المرحلة الحالية.