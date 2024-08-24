الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده خلال العمليات وسط غزة ليرتفع العدد إلى 338

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، عن مقتل ثلاثة من جنوده خلال العمليات وسط غزة ( دانيل باشينيوك ونيتاي ميتودي وفينيف يتسحاق أورين هم جنود الاحتياط ) يرتفع العدد إلى 338

وأشار بيان الجيش إلى أنه تم ابلاع عائلاتهم: اللواء (احتياط) دانيل باتشينيوك، 26 عاماً، من بات يام، مقاتل في اللواء 6310 من لواء القدس (16)، قتل في معركة وسط المدينة. قطاع غزة.

والرائد (احتياط) نيتاي ميتودي، 23 عاماً، من عسقلان، مقاتل في اللواء 6310، لواء القدس (16 عاماً)، في معركة وسط قطاع غزة.

واللواء (احتياط) يانيف يتسحاق أورين، 35 عاماً، من عين جدي، مقاتل في الكتيبة 8119، لواء القدس (16)، سقط في معركة وسط قطاع غزة.

وبحسب الجيش"يظهر التحقيق الأولي أن الجنود قاموا، صباح الخميس المنصرم، بعملية لواء في حي الزيتون، شمال محور نيتسريم. وفي الساعة 08:23 استعدت قوة من المديرية العامة للمناطق البحثية التابعة للواء 16 احتياط للدخول إلى منزل خاص مكون من طابقين لتوسيع المنطقة الأمنية".

وأكد البيان على أنه "في البداية قاموا بمسحه ضوئيًا بطائرات بدون طيار وكان كل شيء على ما يرام. وعندما بدأت القوة بالدخول، كان لدى قائد الفريق واثنين من المسلحين الوقت الكافي لدخول المنزل، حيث رصدت كاميرا عكسية مثبتة في مكان قريب القوة وقامت بتفعيل عبوة موضوعة على جدار مجاور. قُتل ثلاثة مقاتلين بقوا بالخارج، وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة، وأربعة بجروح متوسطة، واثنان بصدمة. ويبدو أيضًا أن الكاميرا الخلفية الصغيرة التي لا يمكن التعرف عليها تقريبًا هي التي قامت بتنشيط الشاحن"