إسرائيل: خروج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة بعودة الرهائن وزيادة الضغط على الحكومة

خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع مساء اليوم السبت لإحياء ذكرى مرور 9 أشهر بشكل رمزي على هجوم 7 أكتوبر، ونظمت مسيرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، من الجليل إلى النقب. وجرت المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في تل أبيب، واجتذبت عشرات الآلاف من الأشخاص. ونظمت مسيرات كبيرة أخرى في القدس وحيفا وقيسارية، أمام مقر الإقامة الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية عن زيادة الضغط على الحكومة خلال الأسبوع الوشيك، مع سلسلة من الأحداث المقرر أن تبدأ يوم الأحد. وعلى وجه الخصوص، يخططون لتنظيم مظاهرة أمام منزل أرنون بار دافيد، رئيس نقابة الهستدروت، للمطالبة بمشاركة المنظمة في الأعمال الاحتجاجية.

وفي السياق تجمع آلاف الأشخاص في “ساحة الرهائن” في تل أبيب، في فعالية نظمها منتدى أهالي الرهائن والمفقودين. وعلى الرغم من أن الهدف هو أن يكون غير سياسي، إلا أن التجمع كان في كثير من الأحيان مسرحًا لانتقادات للحكومة ودعوات لقبول شروط حماس للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك وقف مؤقت لإطلاق النار. وكان التركيز هذا الأسبوع على أمهات الرهائن. وتحدثت دانييل ألوني، التي أُطلق سراحها بعد 49 يومًا من الأسر مع ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، وسيمونا شتاينبريشر، والدة دورون شتاينبريشر التي لا تزال محتجزة في غزة.