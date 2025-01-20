دبلوماسيون أوروبيون: "نعتقد أن إسرائيل قررت الهجوم على إيران"

قدر دبلوماسيون أوروبيون في حديث لشبكة العربية أن "إسرائيل اتخذت قرار مهاجمة إيران، في أعقاب التطورات التي سجلتها منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية". ووفقا للتقرير الذي نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن عددا من الدول الأوروبية تجري محادثات مع فريق الرئيس المقبل دونالد ترامب، للتحقق مما إذا كان من الممكن تقليل فرصة هذه الخطوة..

كما أفادت التقارير أن المحادثات تتناول مسألة ما إذا كانت هناك تحركات دبلوماسية مدرجة على جدول الأعمال، بهدف منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، أو طرق أخرى للعمل بشأن هذه القضية.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، أفادت صحيفة "بغداد اليوم" العراقية أن "إيران تلقت طلباً من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، عبر عمان، يتضمن مقترحاً لعقد اجتماع رفيع المستوى". كما أفادت تقارير، من مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، أن من بين القضايا الملف النووي. وكما ذكرنا، هذا تقرير واحد عن هذه القضية ولا يظهر في مصادر أخرى.

وأضافت الصحيفة أن "ترامب أكد في الرسالة أنه مستعد للتفاوض، وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد يختلف عن اتفاق 2015". إلى ذلك، أفادت تقارير أن ترامب لن ينتظر أكثر من عدة أشهر حتى يتلقى الرد من المسؤولين الإيرانيين.