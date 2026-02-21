تطور مفاجئ : علاقات كاملة بين إيران ومصر قريبا وسط أجواء التوتر الإقليمي

توصلت إيران ومصر إلى اتفاق لتبادل السفراء وإعادة فتح السفارتين في طهران والقاهرة، في خطوة تاريخية تعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين بعد انقطاع دام منذ عام 1980.

وأوضح رئيس مكتب المصالح الإيراني في مصر، مجتبى فردوسي-بور، أن القرار تم التوصل إليه بشكل نهائي، وأن الدولتين تنتظران الإعلان الرسمي لتنفيذ الاتفاق. وأضاف أن العلاقات بين طهران والقاهرة دخلت مرحلة متقدمة، وأن الروابط بين البلدين أعمق وأشمل من كثير من العلاقات الإقليمية الأخرى.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة لقاءات ومباحثات بين كبار المسؤولين الإيرانيين والمصريين، كان أبرزها زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمصر في ديسمبر 2024، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، ما يعكس دفء العلاقات المتزايد بعد سنوات من التواصل المحدود.

ويعود تاريخ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين إيران ومصر إلى عام 1979، عقب الثورة الإسلامية الإيرانية، حين اختارت مصر التحالف مع الولايات المتحدة وأبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل. على مدار السنوات الماضية، حافظت الدولتان على قنوات اتصال محدودة دون استعادة العلاقات بشكل كامل.