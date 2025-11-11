من قاعة المحكمة إلى سفوح الجبل.. الجولان يواجه مشروع المراوح

من جديد، يعود مشروع المراوح الهوائية في الجولان إلى الواجهة، وهذه المرة داخل قاعة المحكمة في كريات شمونة شمال إسرائيل، حيث تُنظر قضية مرفوعة ضد أربعة من مشايخ الجولان بتهمة "عرقلة عمل الشركة المنفذة".

المشروع الذي تصفه السلطات الإسرائيلية بأنه خطوة لإنتاج "طاقة نظيفة"، يراه الأهالي تهديدًا وجوديًا يبتلع أرضهم وتاريخهم.

العشرات من سكان القرى الجولانية احتشدوا أمام محكمة الصلح في كريات شمونة، رفضًا لما وصفوه بمحاولة "الاستيلاء المقنّع" على أراضيهم الزراعية، التي تمتد على مساحة نحو 3,500 دونم من بساتين التفاح والكرز.

قبل عامين، تحولت هذه الأراضي إلى ساحة مواجهة بين الشرطة الإسرائيلية والأهالي، حين حاولت فرق الحفر دخول المنطقة، ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان، بعضهم بجروح خطيرة.

الشركة المنفذة تقول إن المشروع يأتي ضمن خطة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في إسرائيل، بينما يؤكد الأهالي أن "البيئة ليست سوى غطاء" لمشروع تهجير تدريجي.

خبراء بيئيون حذروا من تأثير المراوح على الحياة البرية والإنسانية، بسبب الضجيج والموجات تحت الصوتية، إضافة إلى القيود العمرانية المتوقعة حول مواقعها.

وبين تبريرات التنمية ومخاوف السكان، تستمر معركة الجولان بين قاعات المحاكم وسفوح الجبل، معركة يعتبرها الأهالي "صراع بقاء" على الأرض والهوية.