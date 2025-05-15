خبير عسكري سوري :"المقاتلون الأجانب ساعدوا الثورة السورية، يمكن إيجاد حل مناسب لهم مثل ما جرى في البوسنة والهرسك وصربيا"

على خلفية إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا واجتماع الرئيس السوري مع الرئيس الأمريكي في الرياض والإشارة إلى أن طرد المقاتلين الأجانب من الشروط لرفع العقوبات ، أشار العقيد أحمد حمادي -خبير عسكري واستراتيجي سوري إلى أن هؤلاء المقاتلين ساعدوا الثورة السورية، ويمكن إيجاد حل مناسب لهم مثل ما جرى في البوسنة والهرسك وصربيا وغيرها". لمتابعة كافة تصريحاته في الفيديو المرفق

وقال حمادي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي :"ساعد المقاتلون الأجانب الثورة السورية ضد نظام الأسد الذي أحضر ميلشيا طائفية من ايران والهند وأفغانستان وباكستان وغيرها، وعدد هؤلاء المقاتلين ليس كبيرا ولا أتوقع أن بإمكانهم شغل مناصب قيادية، لكن الدولة يمكنها إيجاد حل مناسب لهم ، تستطيع استيعابهم بطريقة كالتي حدثت في البوسنة والهرسك وصربيا وغيرها".

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