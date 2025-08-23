غانتس: "سنلاحق حماس لكن إعادة المختطفين أولا"، ويدعو نتنياهو ولابيد وليبرمان لتشكيل حكومة إنقاذ المختطفين

قد يعجبك أيضًا -

دعا وزير الأمن الإسرائيلي السابق، وزعيم حزب "أزرق أبيض"بيني غانتس، مساء اليوم السبت، نتنياهو ولابيد وليبرمان لتشكيل حكومة إنقاذ المختطفين"، مشيرا إلى أنه "سنلاحق حماس لكن إعادة المختطفين أولا"، واقترح غانتس الانضمام إلى حكومة نتنياهو مقابل تبني خطة شاملة تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين وإقرار قانون التجنيد والتوجه إلى انتخابات خلال ستة أشهر".

وأكد غانتس على أنه يقترح "دخول أحزاب المعارضة إلى الحكومة الإسرائيلية حتى موعد الانتخابات بدلاً من الأحزاب المتشددة التي تعرقل تقدم ملف المختطفين والتجنيد".

من جهته، هاجم ايتمار بن غفير ما طرحه غانتس، قائلار إن "الناخبين اختاروا سياسة اليمين وليس سياسة غانتس"، مشددا على أن "الحكومة لن تعقد صفقات استسلام مع حماس".

يأتي ذلك في الوقت الذي نزلت مظاهرات إلى شوارع تل أبيب لمطالبة نتنياهو بإبرام صفقة المختطفين وإن كانت جزئية