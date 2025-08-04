"تصنيع أسلحة !"||تقرير: التعاون العسكري بين مصر وتركيا يشهد تطورا

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أعربت مصر عن اهتمام بتصنيع المسيرة "بيرقدار تي بي 2" محليا أو تطوير نسخة معدلة منها داخل المصانع الحربية المصرية، ووفقا للعربي الجديد نقلا عن مصادر خاصة إن ذلك يأتي نظرا إلى حاجة مصر المتزايدة لهذا النوع من السلاح في ظل التحديات الأمنية على جبهات متعددة، خصوصا في سيناء والمناطق الحدودية الغربية والجنوبية".

ووفقا للتقريرفإن وسائل إعلام تركية كشفت عن موافقة تركيا المبدأية على انضمام مصر شريكا مطورا في مشروع إنتاج المقاتلة التركية من الجيل الخامس "قآن" (TAI Kaan)، وهي خطوة غير مسبوقة نحو شراكة تقنية وصناعية استراتيجية بين البلدين، في قطاع الصناعات الدفاعية.

المقاتلة "قآن" تعرف أيضاً باسم "الطائرة القتالية الوطنية"، وهي مقاتلة شبحية من الجيل الخامس بمحركين، مصممة للعمل في جميع الظروف الجوية، وتطمح تركيا إلى أن تحل محل أسطول مقاتلات إف-16 في سلاحها الجوي، وتسعى تركيا إلى تصدير الطائرة إلى الأسواق الدولية.