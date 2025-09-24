ترامب يجتمع مع زعماء دول عربية وإسلامية في نيويورك لمناقشة قضية غزة

قد يعجبك أيضًا -

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء. وحضر الاجتماع قادة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا. وفي ختام الاجتماع، قال ترامب: "كان اجتماعًا رائعًا مع قادة عظماء". ووفقًا لتقرير رويترز، تناول الاجتماع، من بين أمور أخرى، إطلاق سراح المختطفين وسبل إنهاء الحرب في غزة.

هذا هو أول اجتماع رسمي لترامب مع شخصيات مؤثرة في الشرق الأوسط لمناقشة الوضع في غزة والخطط لليوم التالي. وقد أجرى الرئيس الأمريكي مناقشة واحدة حول هذا الموضوع في البيت الأبيض الشهر الماضي، لكنه لم يقدم بعد خطة على مستوى الإدارة تحدد إطار إعادة إعمار غزة وإدارتها بعد الحرب.

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الليلة الماضية أن الاجتماع يهدف إلى إجراء حوار متعدد الأطراف حول سبل إنهاء الحرب الدامية في غزة والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وإطلاق سراح جميع المختطفين، واتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، الذي مثّل بلاده في الاجتماع، بجهود ترامب لإنهاء الحرب ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وكذلك بجهوده لإنهاء الأزمة والوضع المأساوي في غزة وإطلاق سراح جميع المختطفين. وأكد أن الإمارات تدعم باستمرار هذه الجهود وجميع المبادرات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتوصل إلى تسوية سلمية تفضي إلى إحلال السلام والاستقرار الدائمين للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي والمنطقة ككل.

كما شدد وزير الخارجية الإماراتي "على أهمية تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي تقوض جهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة كبح جماح التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، وفرض سيادة القانون، وإعطاء الأولوية لقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة".

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال الاجتماع متعدد الأطراف استعداد جميع الدول المشاركة في الاجتماع للعمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لقطاع غزة تُنهي الحرب والمعاناة. وشدد الملك على أن التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق يُمثلان أولوية قصوى.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار إلى الضفة الغربية، قائلاً: "بينما نعمل على حل الصراع في غزة، لا نريد أن نشهد صراعًا آخر في الضفة الغربية". كما حذّر عبد الله الثاني من أن ضم الضفة الغربية أو تغيير الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس من شأنه أن يُقوّض جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.