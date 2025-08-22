تمهيدا لسيطرة الجيش الإسرائيلي على غزة: "سيتم شن الهجوم بعد تعبئة واسعة النطاق للاحتياطيات في سبتمبر"

قد يعجبك أيضًا -

يُكمل الجيش الإسرائيلي استعداداته للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، ووفقًا لرئيس الأركان، فإن "قوات الجيش الإسرائيلي متمركزة بالفعل على مشارف المدينة: شمالًا - تعمل قوات الفرقة 162 في عمق مخيم جباليا للاجئين، وجنوبًا - تُهاجم قوات إضافية تشكيلات حماس في منطقة الزيتون. هذه تشكيلات لواء مدينة غزة، الذي هيأ الأرضية لمعركة المدينة نفسها".

وتابع "بعد ذلك، سيتم استبدال بعض القوات النظامية المتمركزة حاليًا على الحدود اللبنانية وفي الضفة الغربية، وسيُفتح الطريق لدخول جماعي إلى المدينة. تتضمن خطة الجيش الإسرائيلي أولًا إخلاء السكان المتبقين في المنطقة، وبعد ذلك فقط - ضرب مراكز ثقل حماس"

وأكد على أنه" في هذه الأثناء، يستمر القصف المكثف: ففي منطقة الزيتون وحدها، أُفيد عن تدمير مئات المباني - ما بين 400 و600 مبنى. كما سُجِّلت هجمات عنيفة في صبرا وبيت الهوى والشيخ عجلين".

في الساعات الأخيرة، رُصدت دبابات إسرائيلية على بُعد كيلومتر واحد فقط من البلدة القديمة في غزة، على تلة الشيخ علي منطر - دليل على التقدم البري للجيش الإسرائيلي.

على الصعيد الإقليمي، يتزايد القلق، حيث تخشى مصر من احتمال تدفق آلاف اللاجئين - وربما مئات الآلاف - إلى أراضيها في حال سيطرة الجيش الإسرائيلي على غزة بالكامل. وقد حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالفعل من أن "مثل هذه الموجة ستُشكّل ضربة للأمن القومي المصري".