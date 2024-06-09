الانتخابات الرئاسية الإيرانية .. تأييد أهلية 6 مرشحين لخلافة إبراهيم رئيسي

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأحد، أن مجلس صيانة الدستور أقرّ أهلية 6 مرشحين غالبيتهم من المحافظين، ومن بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 حزيران/يونيو.

ومن بين 80 تقدّموا بطلب خوض الانتخابات، فقد أجاز المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون مهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، لستة أشخاص، في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في أيار/مايو.

وأكد التلفزيون أن المرشحين هم: رئيس البرلمان قالیباف ومصطفی بور محمدي ومسعود بزشكیان وأمیر حسین قاضي زاده وعلي رضا زاکاني وسعید جلیلي.

وخلت القائمة النهائية من أسماء بارزة يتقدمها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، بينما ضمت مرشحاً واحداً من التيار الإصلاحي هو بزشكيان.

وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني قد استبعد أحمدي نجاد مرتين من الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2017 والتي فاز فيها حسن روحاني، وفي عام 2021 التي فاز فيها إبراهيم رئيسي.

ورفض مجلس صيانة الدستور أهلية لاريجاني لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2021 والتي فاز فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لم يكمل ولايته.

وحتى لا يتكرر عزوف الذين يحق لهم التصويت كما شهدت الانتخابات التشريعية في مطلع مارس/آذار الماضي، تشجع السلطات الإيرانية الجماهير للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، حيث كانت قد بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 42% حسب المصادر الرسمية و38% حسب مصادر غير رسمية وكلا النسبتين تؤكد أقل نسبة مشاركة منذ ثورة 1979.