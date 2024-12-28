تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد لمواصلة حملته ضد الحوثيين "نحن في حرب استنزاف"

تستعد حكومة بنيامين نتنياهو لبدء حملة عسكرية أوسع ضد الحوثيين في اليمن، من خلال جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ المزيد من الضربات، ولكنها متخوفة من "عواقب محتملة"، بحسب ما أفاد تقرير لـ"القناة الإسرائيلية(12)،مساء اليوم السبت، وذكر التقرير، الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لزيادة ضرباته في اليمن من حيث النطاق والوتيرة"

وأشار التقرير إلى أن "الحملة الإسرائيلية طويلة الأمد ضد الحوثيين في اليمن قد يكون لها عواقب محتملة، مثل تعطيل الرحلات الجوية الدولية في مطار بن غوريون، وزيادة عدد عمليات إطلاق الصواريخ من اليمن على إسرائيل"

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، يرى خبراء أن طائرات الحوثيين المسيرة وصواريخهم وقذائفهم تمكّنت من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي التي كانت إسرائيل تتباهى بها، وتعيد للواجهة المعضلة العسكرية الإسرائيلية الدائمة وهي "كيف يمكن هزيمة عدو يملك مخزون أسلحة كبير ومنخفض التكلفة نسبياً".

وفي السياق مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS، في وقت سابق من اليوم السبت، إن "الحوثيين أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية مما هو مذكور، ولا ينبغي الاستهانة بهم" وتابع"الحركة الجهادية التي تعمل انطلاقًا من اليمن سامة أيديولوجيًا".

وأكد المسؤول الإسرائيلي على أن "جماعة الحوثي أظهرت إرادة لا هوادة فيها للقتال في حملات ضد السعوديين وغيرهم" وتابع"إن علم الحوثيين يوضح أهدافهم: تدمير أمريكا، وتدمير اليهود، وتدمير إسرائيل. إنهم يحصلون على معظم دعمهم من إيران وهم متطرفون للغاية. أيديولوجيتهم واضحة: إنهم يريدون تدمير أمريكا وإسرائيل، ويحاولون اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".