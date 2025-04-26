تقرير: فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة وإيران في المحادثات النووية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء اليوم السبت، أن "فجوات كبيرة لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران في المحادثات النووية الأخيرة. ورغم مزاعم تحقيق بعض التقدم، فإن الخلاف الرئيسي بين الطرفين يظل قائما بشأن طلب إيران مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وهو الطلب الذي ترفضه الولايات المتحدة"

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدد مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق، ويهدد بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، فسيتم النظر في العمل العسكري ضد إيران. ومن المتوقع أيضا أن يشارك في المحادثات المقبلة مسؤول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيركز على مراقبة البرنامج النووي الإيراني وفحص مدى التزامها بالاتفاقيات الدولية.

وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد، مساء اليوم السبت، بأن "الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في عُمان انتهت". وبحسب التقارير - التي تتناقض مع التقرير الحالي - فإن المحادثات جرت في أجواء جدية، وأسفرت عن إشارات إيجابية من طهران، التي أعربت عن استعدادها للمضي قدما في المفاوضات بشأن مشروعها النووي.

وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان أن "المحادثات ستستمر الأسبوع الوشيك، حيث من المقرر مبدئيا عقد اجتماع آخر في الثالث من مايو/أيار الوشيك. وقال إن "الأطراف ناقشت في المحادثات التي عقدت يوم السبت المبادئ الأساسية والأهداف الاستراتيجية والمخاوف الفنية".