اتهام إسرائيليين اثنين بالتجسس لصالح إيران خلال الحرب

أعلن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قدم لائحة اتهام في محكمة تل أبيب المركزية ضد شابين من حولون، يُشتبه في تعاونهما مع عملاء إيرانيين خلال الحرب الدائرة، مشيرا إلى أن "المتهمان هما ماور كرينجل، 27 عامًا، وهو جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، وتال عمرام، 26 عامًا. يُتهم كرينجل بمساعدة العدو في زمن الحرب ونقل معلومات إليه بقصد الإضرار بالأمن القومي. أما عمرام، فهو متهم بالاتصال بعميل أجنبي"

ووفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أن كرينجل حافظ على علاقات مع العديد من العملاء الذين يعملون لصالح إيران منذ منتصف عام 2024 حتى اعتقاله في أغسطس/آب المنصرم، مقابل مدفوعات بالعملات المشفرة، يُزعم أنه وثّق ونقل مواقع حساسة في إسرائيل: موانئ ومراكز تسوق ومباني عامة ومؤسسات قضائية وحتى قواعد عسكرية. مستغلًا خدمته الاحتياطية، يُزعم أن كرينجل قام بتصوير مواقع عسكرية مختلفة، حتى أنه قدم لقطات لمقر جهاز الأمن الداخلي (الشاباك). كما زُعم أنه تلقى عرضًا باغتيال رئيسه العسكري مقابل 100 ألف شيكل، بالإضافة إلى تعليمات بلقاء عملاء إيرانيين في تركيا وأذربيجان.

وفي أوائل عام 2025، زُعم أنه حاول تجنيد إسرائيليين آخرين لصالح جهات اتصاله الإيرانية، بمن فيهم تل عمرام. وزُعم أن الأخير أرسل مقطع فيديو صُوّر من منزله ووافق على مهمة جديدة في الرسم على الجدران، قبل أن يحرق زيّ جيش الدفاع الإسرائيلي باستخدام كرينجل في غابة قرب حولون، وفقًا للتعليمات التي تلقاها.

وفي طلبها للاحتجاز السابق للمحاكمة، شددت النيابة العامة على "الخطر الشديد" الذي يُمثله المتهمان، والذي تفاقم في سياق الحرب الإسرائيلية على جبهات متعددة، ومبادرة المتهمين إلى الاتصال طواعيةً بعناصر معادية. ولم تُقرر المحكمة بعد ما إذا كانت ستُبقيهما قيد الاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات القانونية.