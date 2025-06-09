تقرير: إسرائيل تواصل العمل على توسيع قواعدها العسكرية الموجودة في جنوب سوريا من جبل الشيخ شمالا حتى ريف درعا

استعرض الصحافي السوري عطا فرحات المشهد الأمني على ضوء استمرار التواجد الإسرائيلي فوق الأراضي السورية، خلال حديثه مع قناة i24News بالعربية. وقال فرحات إنه "منذ ديسمبر الماضي توغلت إسرائيل داخل الحدود السورية في محافظة القنيطرة وفي ريف درعا وحتى يوم أمس كان هناك ما يقارب نحو عشر قواعد عسكرية من قمة جبل الشيخ شمالا حتى ريف درعا جنوبا.

لكن الحديث اليوم يدور عن قاعدة عسكرية كبيرة في قرية جيبات الخشب على الخط الفاصل الذي كان معمولا به إبان اتفاقية عام 1974 ووفقا لما أظهرته صور الأقمار الصناعية فقد تم تجريف 50 دونم من الأراضي الواقعة في الحرش بهدف بناء قاعدة عسكرية كبيرة جدا".

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ولفت الصحافي إلى أن المخاوف الإسرائيلية تعززت بعد إطلاق صاروخين من الجولان من قبل فصيل فلسطيني أضف إلى وقوع مواجهات في حوض اليرموك بين السكان والجيش الإسرائيلي وسط الإشارة إلى انزعاج السكان من هذا التوغل في القرى في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى تثبيت سيطرتها في المنطقة التي استحوذت عليها منذ ديسمبر الماضي ومساحتها 400 كم مربع في الجنوب السوري متعللة بعدم استقرار الأوضاع في سوريا في إشارة إلى الخلفية الدينية لزعيم البلاد صاحب السجل الداعشي. مزيد من التفاصيل في التقرير المصور.