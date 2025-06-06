الخارجية الفرنسية: "ندعو إسرائيل للانسحاب بأسرع وقت من جميع الأراضي اللبنانية"

قالت الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الجمعة، إن "باريس تدعو جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار"، وشددت على أن "فرنسا تؤكد مجدداً أن آلية المراقبة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قائمة لمساعدة الأطراف على مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد من شأنه أن يضر بأمن واستقرار لبنان وإسرائيل"، ودعت إسرائيل إلى "الانسحاب بأسرع وقت من جميع الأراضي اللبنانية". وفق فرانس برس.

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وأكدت الخارجية الفرنسية على أن "تفكيك المواقع العسكرية غير المصرح بها على الأراضي اللبنانية من مسؤولية القوات المسلحة اللبنانية بشكل أساسي مدعومة من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)".من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن "الحكومة اللبنانية تعمل على الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها لبنان منذ سنوات".وأضاف"فرنسا تواصل العمل مع أميركا وإسرائيل ولبنان لمعالجة الوضع جنوب لبنان".