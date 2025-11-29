رئيس الكنيسة المارونية في لبنان يدعم السلام مع إسرائيل

أعرب البطريرك بشارة الراعي، رئيس الكنيسة المارونية في لبنان، اليوم (السبت) عن دعمه لإجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل من أجل تحقيق السلام، وليس من أجل التطبيع بين البلدين. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة LBC اللبنانية.

وأوضح الراعي قائلاً: "لا يمكن أن نبقى في هذا الوضع. الجنوب مدمّر، والضاحية مدمّرة، والمنازل مهدّمة"، وتساءل: "من سيعيد إعمارها بينما نحن لا نتحدث مع بعضنا البعض؟".

وفي مقابلة أخرى مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أجريت بمناسبة زيارة البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان، قال الراعي إن على الأميركيين أن يؤثروا على إسرائيل ويضغطوا عليها لوقف انتهاك سيادة لبنان، وفي المقابل يجب على حزب الله أن يتحرّر من قيود إيران، ويسلّم سلاحه، ويتجه نحو العمل السياسي.

كما أشار الراعي إلى أن زيارة البابا إلى لبنان تحمل رسالة سلام ودعوة لتجنب الحرب، وهي موجّهة للبنانيين كما هي موجّهة للإسرائيليين.