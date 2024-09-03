هزة في هيئة الأركان الإسرائيلية ||قائد القوات البرية تامير يدعي سينهي مهام منصبه:هذه أهم المعلومات عنه

قائد القوات البرية الجنرال تامير يدعي سيتقاعد من منصبه لأسباب شخصية. وأبلغ يدعي رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي أنه يعتزم التقاعد في الأسابيع المقبلة ووافق وزير الأمن يوآف غالانت على الطلب، وفي مثل هذا الوضع يتوجب على هاليفي تعيين قائد جديد للقوات البرية.

ويعتبر يدعي كمرشح مستقبلي لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان، وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن قرار يدعي ينبع لربما من التقديرات بأن رئيس هيئة الأركان هاليفي لا ينوي التوصية عليه لتولي هذا المنصب.

من هو تامير يدعي- قائد القوات البرية الإسرائيلية؟

يتمتع يدعي بمكانة واحترام كبير داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بدأ حياته المهنية عام 1988 كمقاتل في الكتيبة 51، وبعد ذلك تدرج في الرتب، قاد الكتيبة 13 ووحدة أغوز، وكان قائد لواء غولاني بجيل صغير وأحد القادة الميدانيين البارزين.

بعد حرب لبنان الثانية تم تكليفة بقيادة "تشكيل أدوم"، ومنذ ذلك الحين تولي قيادة فرقة ’يهودا والسامرة’ وقيادة الجبهة الداخلية، وقيادة منطقة المركز، وفي النهاية وصل الى منصبه قيادة القوات البرية، ويعتبر من ألمع العقول في هيئة الأركان الإسرائيلية.

في بداية الحرب، كان يدعي من بين الجنرالات الذين دفعوا الى الحرب البرية وعبر عن ثقته بتشكيلات الاحتياط. وفي نصف العام الماضية عمل على رفع مستوى القوات البرية، وعمل على تعزيز خطط المشتريات الإستراتيجية للقوات البرية.