هجوم "فلاي دبي".. كارثة جوية كادت تقع وتفاصيل جديدة تثير علامات استفهام

مع انكشاف مزيد من التفاصيل من تحقيق محاولة الهجوم على رحلة فلاي دبي 1073، تتضح أبعاد الكارثة التي تم تجنبها، وإلى جانبها أيضًا علامات الاستفهام حول الإخفاق. همام الهمامي، البالغ من العمر 29 عامًا ويحمل الجنسية العمانية، هو مساعد الطيار الذي حاول قتل قائد الطائرة الذي كان يجلس بجانبه، سميث ماتشهار، للسيطرة على الطائرة وتحطيمها في طريقها إلى تل أبيب. مساء اليوم (السبت) ، استعرض المراسل السياسي في القناة العبرية غاي عزرائيل التفاصيل الجديدة التي تم الكشف عنها، والأسئلة التي لا تزال قيد الفحص.

في الليلة الماضية تم الكشف أن الهمامي تم تعليقه في السابق من عمله في شركة طيران عمانية، بسبب الاشتباه في أنه يحمل آراء متطرفة. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن ذلك: "كلما مر الوقت تتضح الصورة، المنفذ مر بتطرف . جاء ليحطم الطائرة على ركابها".

على الرغم من الإيقاف والشبهات، تم قبول الهمامي لاحقًا للعمل في فلاي دبي. ويتم الآن التحقق مما إذا كانت السلطات في عُمان قد نقلت المعلومات حول تشدد مواقفه إلى دول أخرى أو إلى شركات طيران.

دهاء القبطان، الركاب الإسرائيليين وطاقم الطيّارين البديل، حال على ما يبدو من وقوع كارثة كبيرة. وبحسب مصادر مطلعة على التحقيق نقلت عنها شبكة ABC، فإن الهمامي يتعاون مع المحققين وأقرّ بأنه خطط لتحطيم الطائرة في الأراضي الإسرائيلية.

بالتزامن، أفادت شبكة CNN الليلة أنه تم رفع مقطعي فيديو مشبوهين على ملف "لينكدإن" الخاص بالمنفذ. أحدهما صُوِّر من داخل قمرة قيادة طائرة بوينغ 737 وتم التأكد من أنه صُوِّر في مطار دبي، ويظهر فيه تتبع لطائرات إسرائيلية، من بينها طائرات شركة إل-عال وأركيع. ووفقًا للتقرير، تم تصوير الفيديو في أكتوبر 2023، ويعرض أيضًا رقم رحلة لشركة الطيران العمانية، ويتطابق مع الفترة التي كان فيها الحمامي موظفًا في الشركة.

في نهاية الفيديو تظهر صور زعيم القاعدة السابق أيمن الظواهري، وخليل البلوي الذي نفذ في عام 2009 هجومًا انتحاريًا قُتل فيه تسعة أشخاص. سبعة من القتلى كانوا أمريكيين، من بينهم ضباط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ومتعاملون مع الوكالة.

في مقطع فيديو آخر، الذي تم تحميله بعد العملية من قبل طرف ثالث أو ربما تم ترتيبه مسبقًا من قبل المنفذ، تُعرض صور للمدن الإسلامية الثلاث المقدسة: مكة، المدينة، والقدس. في الخلفية يُسمَع نشيد يتحدى الإذلال ويتحدث عن غياب الخوف من الموت.

من المتوقع أن ينضم فريق إسرائيلي في الأيام القريبة إلى المحققين في الإمارات. من بين الأمور التي ستُفحص: هل تصرّف بتكليف من تنظيم متطرف أو من قبل النظام الإيراني، وهل تلقى مساعدة من داخل شركة الطيران. هذه هي الأسئلة التي لا تزال مفتوحة في تحقيق محاولة العملية التي كان من الممكن أن تنتهي بإحدى أكبر الكوارث في تاريخ دولة إسرائيل.