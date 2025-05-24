مصدران أمنيان يمنيان:"مقتل خمسة عناصر من تنظيم القاعدة في ضربة نسبت إلى الولايات المتحدة جنوب البلاد"

قال مصدران أمنيان يمنيان لوكالة فرانس برس، اليوم السبت، إن "خمسة عناصر من تنظيم القاعدة قتلوا في ضربة نسبت إلى الولايات المتحدة، أمس الجمعة، في جنوب اليمن"، واشارا إلى أن "الغارة وقعت في محافظة أبين، الحدودية مع عدن، حيث تتمركز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا"، وقال مصدر أمني محلي إن "سكان المنطقة أبلغونا بالضربة الأميركية.. وتم القضاء على خمسة عناصر من تنظيم القاعدة".

وقال مصدر ثان إن الضربة استهدفت منطقة خبر المراقشة الجبلية المعروفة باستخدام التنظيم الإرهابي لها. ورغم عدم تأكيد هوية الضحايا، إلا أنه يعتقد أن أحد القادة المحليين لتنظيم القاعدة كان من بين القتلى.

وتأتي الضربة في الوقت الذي توصلت فيه الولايات المتحدة إلى وقف لإطلاق النار في أوائل مايو/أيار الجاري مع الحوثيين، الذين سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية لأكثر من عقد من الزمان. وبدأت جماعة الحوثي في استهداف حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد وقت قصير من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى توجيه ضربات بدءاً من يناير/كانون الثاني 2024.

لقد تسبب الصراع اليمني في مقتل مئات الآلاف وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، على الرغم من انخفاض القتال بشكل كبير منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 2022.