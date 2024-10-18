عملية إطلاق النار بالقرب من البحر الميت: مسلحون يتسللون من الأردن ويطلقون النار على جنود إسرائيليين
قوات الجيش الإسرائيلي اكتشفت المسلحين الذين تسللوا من الأردن إلى إسرائيل جنوب البحر الميت. القوة التي وصلت الى المكان قامت بتحييد اثنين منهم بعد إطلاقهم النار تجاه الجنود
i24NEWS
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وقع هجوم إطلاق نار اليوم (الجمعة) في "نؤوت هكيكر" القريبة من البحر الميت، ما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين. ورصدت قوات الجيش الإسرائيلي على المسلحين اللذين اجتازا الحدود من الأردن إلى الأراضي الأردنية جنوب البحر الميت.
وفي أعقاب ذلك تم إرسال قوات الجيش الإسرائيلي إلى الموقع ، والذين قتلوا مسلحين اثنين قاموا بإطلاق النار على القوات الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة اثنين بصورة متوسطة.
وتجري عمليات تمشيط في المنطقة بحثًا عن مسلح ثالث لاذ بالفرار على ما يبدو. وصدرت تعليمات لسكان بلدة" ناؤوت هكيكر" بالبقاء في منازلهم، وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول الفنادق.
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