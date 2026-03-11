بلومبرغ: إسرائيل تدرس إنشاء قاعدة في أرض الصومال لمراقبة الحوثيين

أفادت وكالة بلومبرغ بأن إسرائيل قد تخطط لإنشاء قاعدة في أرض الصومال (صوماليلاند) بهدف متابعة نشاط جماعة الحوثيين في المنطقة، الذين يُنظر إليهم كحلفاء لإيران.

وقال وزير شؤون الرئاسة في صوماليلاند، حسين عبدي، إن بلاده تربطها بإسرائيل "علاقة استراتيجية"، مضيفاً أنه لم يُعقد بعد نقاش رسمي حول ما إذا كان المشروع سيتحول إلى قاعدة عسكرية، لكنه أشار إلى أن هذا الاحتمال مطروح للنقاش.

وبحسب التقرير، قال مسؤولان في صوماليلاند إن السلطات قد تسمح لإسرائيل بجمع معلومات استخباراتية حول تحركات الحوثيين، مؤكدين أن إسرائيل بدأت بالفعل "وضع الأسس" لإنشاء قاعدة محتملة في المنطقة.