رئيس الوزراء الهولندي: "هناك احتمالات لأن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة هولندا دون أن يتم اعتقاله"

قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، اليوم الجمعة، إنه "من الممكن أن تكون هناك احتمالات لأن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة هولندا دون أن يتم اعتقاله، رغم مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه" وتابع"لا تزال هناك سيناريوهات ضمن التزامات هولندا اتجاه المحكمة الجنائية الدولية، لن يتم فيها اعتقال نتنياهو".

وقال ساكوف في مؤتمر صحفي "الشيء الأكثر أهمية هو أن لدينا التزامات نابعة من المعاهدة، وأننا نفي بها"، واضاف"في ضوء ذلك، سيتعين علينا أن نرى كيف سنتصرف إذا وصل رئيس وزراء إسرائيل إلى هولندا. هناك سيناريوهات محتملة، أيضًا في إطار القانون الدولي، يمكن أن يصل فيها إلى هولندا دون إلقاء القبض عليه"

وهذا يتناقض مع وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب الذي قال الأسبوع الماضي في البرلمان إن "هولندا تتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وأوضح أن هذا يعني أننا نتصرف بناءً على أوامر اعتقال للأشخاص الموجودين على الأراضي الهولندية".