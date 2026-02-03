رئيس أرض الصومال يعلن عن زيارة قريبة إلى إسرائيل

صرح رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، لوكالة رويترز أنه سيزور إسرائيل قريبًا، مؤكداً أن بلاده تأمل في إبرام اتفاقيات تعاون مع إسرائيل في أقرب وقت ممكن. وأضاف: "السماء هي الحد"، واصفًا مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بعد اعتراف إسرائيل التاريخي بأرض الصومال الشهر الماضي.

أصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تعترف رسمياً بهذه المنطقة الواقعة في شمال شرق الصومال، والتي تطالب باستقلالها منذ عدة عقود. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن حينها عن رغبة في التعاون الفوري في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

في مقابلته مع رويترز، أوضح الرئيس عبد الله أنه لم يُوقَّع بعد أي اتفاق اقتصادي رسمي، لكن من المتوقع التوصل إلى "اتفاق شراكة" في المستقبل القريب. وأكد أن أرض الصومال، الغنية بالموارد الطبيعية، يمكن أن تعرض حقوقًا على معادن استراتيجية، إضافة إلى فرص في قطاعات النفط والغاز والموارد البحرية والزراعة والطاقة. وفي المقابل، ترغب هرجيسا في الاستفادة من الوصول إلى التقنيات الإسرائيلية المتقدمة.

وأعرب الرئيس أيضًا عن أمله في تحقيق تعاون عسكري مع إسرائيل في المستقبل، مع توضيحه أن مسألة إنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية لم تُطرح على الإطلاق. كما أكد تلقيه دعوة رسمية من بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل، دون أن يتم تحديد موعد بعد.

قام وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بزيارة إلى أرض الصومال قبل حوالي شهر، وهي زيارة شكلت الانطلاقة الفعلية لهذه العلاقة الدبلوماسية الجديدة.

متفائلًا، يعتقد الرئيس عبد الله أن دولًا أخرى ستحذو حذو إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، حتى وإن أقرّ بأن عمليات الاعتراف الدولي قد تستغرق وقتًا.