خاص : إيران لجأت إلى وسطاء في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار

خاص لجأت إيران إلى عُمان وقطر للتفاوض مع الولايات المتحدة في محاولة لوقف الهجوم الإسرائيلي واستئناف المفاوضات، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لقناة i24NEWS اليوم (الأحد). في الوقت نفسه، تسعى السعودية أيضًا، من وراء الكواليس، إلى التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار في محاولة لاستئناف المحادثات.

تأتي هذه المحاولات الإيرانية في وقتٍ تُؤكد فيه واشنطن أن قبول إيران للمقترح الأمريكي، الذي يتضمن وقفًا كاملًا لتخصيب اليورانيوم، هو وحده الكفيل بإنهاء الهجمات الإسرائيلية. غرّد الرئيس دونالد ترامب على موقع "تروث" للتواصل الاجتماعي: "يمكننا بسهولة التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل، وإنهاء هذا الصراع الدموي".

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وبالإضافة إلى ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لقناة i24NEWS يوم السبت: "نحن لا نزال ملتزمين بالمحادثات ونأمل أن يأتي الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات قريبا".

في غضون ذلك، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الليلة الماضية بأنه "ما دامت هجمات النظام الإسرائيلي على الأمة الإيرانية مستمرة، فإن المشاركة في محادثات مع أكبر داعميه وشريكه (الولايات المتحدة) ستكون بلا معنى".

تأمل إسرائيل أن تنضم الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى العملية في ضوء رفض إيران للمقترح الأمريكي، وقد تحدث مسؤولون إسرائيليون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب حول هذه المسألة. وصرح مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS: "نأمل أن يحدث هذا في نهاية المطاف".