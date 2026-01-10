إيران تشتعل: رضا بهلوي يدعو للاستيلاء على المراكز الحضرية والحرس الثوري يحذر بخط أحمر

تتصاعد الاحتجاجات في إيران، وسط دعوات من رضا بهلوي، الابن المنفي لشاه إيران السابق، للمتظاهرين للاستيلاء على مراكز المدن وتنفيذ إضراب عام، بينما أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرات صارمة ضد أي محاولات لتقويض النظام.

دعا بهلوي، في منشور على منصة X، الإيرانيين إلى “الاستعداد للاستيلاء على المراكز الحضرية والحفاظ عليها”، وحثّ العمال والموظفين في القطاعات الحيوية مثل النقل والنفط والغاز والطاقة على المشاركة في إضراب عام. ويعتبر رضا بهلوي صوتًا بارزًا لدعم المحتجين، وقد انتقد وسائل الإعلام الغربية لتجاهلها نسبيًا الأحداث في إيران.

وفي المقابل، شدد الحرس الثوري الإيراني على أن الدفاع عن إنجازات الثورة الإسلامية وحماية أمن الدولة يمثل خطًا أحمر، محذرًا من أي محاولات لتقويض الاستقرار أو المساس بمؤسسات الدولة.

وفي سياق الأحداث، نقلت مجلة تايم الأمريكية عن طبيب في طهران، رفض الكشف عن هويته، أن ستة مستشفيات على الأقل سجلت مقتل 217 محتجًا، أغلبهم برصاص حي، وسط قمع حكومي واسع للمتظاهرين.

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن دعمه للاحتجاجات، لكنه أوضح أنه ليس مستعدًا بعد للقاء رضا بهلوي، معتبراً أنه من الأفضل متابعة تطورات الأزمة قبل دعم أي زعيم معارض.

تأتي هذه التطورات في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات المناهضة للنظام، وسط مخاوف دولية من تصاعد العنف وتدهور الوضع الإنساني في إيران.