مصدر إسرائيلي: ياسر أبو شباب توفي متأثراً بجروحه في مستشفى سوروكا

أفادت تقارير إسرائيلية عن اغتيال ياسر أبو شبّاب، قائد الميليشيا المعروفة باسم «القوات الشعبية» والناشطة شرق مدينة رفح، بعد تعرضه لإطلاق نار نفذه مجهولون، في حين رجحت مصادر إسرائيلية أنه قتل خلال اقتتال بين عائلات في غزة.

في حين ، أكد مصدر إسرائيلي أن أبو شباب نُقل إلى مستشفى سوروكا، حيث توفي متأثرًا بجراحه. ويُعتقد في إسرائيل أن هذا صراع داخلي، وليس من تدبير حماس، خلافًا للتقارير الواردة من قطاع غزة.

ياسر أبو شباب، بدوي من عشيرة الترابين في رفح. بدأ يؤمن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع مع ميليشياته، بتوجيهات من السلطة الفلسطينية حسب مزاعمه، لكن في حماس اتهموه بالتعاون مع إسرائيل، وحاولوا مرارًا وتكرارًا إحباط نشاطاته.

في شهر يونيو\حزيران الماضي، قامت إسرائيل باغتيال عددا من مسلحي حماس الذين حاولوا استهداف الميليشيا خلال تبادل إطلاق النار بين الطرفين. تم إرسال، بشكل استثنائي، طائرة مُسيّرة، تابعت الأحداث ولاحقًا هاجمت أربعة مسلحين تقريبًا.