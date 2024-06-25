قصة احتيال غريبة في الأردن .. صلاة جنازةعلى نعش فارغ

شهد أحد مساجد العاصمة الأردنية عمان، واقعة احتيال غريبة أثارت ضجة واسعة في المجتمع الأردني. حيث قام ثلاثة شبان بإحضار نعش فارغ إلى المسجد، مدعين وفاة والدهم، وذلك بغرض الاحتيال على المصلين وجمع المال.

ووفقًا للرواية، فقد دخل الشبان المسجد وهم يحملون النعش، وقاموا بإبلاغ الإمام بوفاة والدهم، وطلبوا منه إقامة صلاة الجنازة عليه. وادّعى الشبان أنهم لا يملكون ثمن دفن والدهم، وأن عليهم دين بقيمة 3 آلاف دينار أردني.

وبالفعل، استغلّ الشبان عاطفة المصلين الذين تفاعلوا مع قصتهم، وبدأوا بجمع التبرعات للمساعدة في سداد الدين. ونجح الشبان في جمع مبلغ من المال قبل أن يختفوا عن الأنظار.

وبعد انتهاء الصلاة، اكتشف أحد المصلين الحقيقة، وتبين أن النعش كان فارغًا، وأن لا صحة لوفاة والد الشبان، وأن كل ما حدث كان مجرد مسرحية لجمع المال.

أثارت هذه الواقعة الغريبة استياءً واسعًا في الأردن، حيث عبر العديد من الأشخاص عن غضبهم من تصرفات هؤلاء الشبان الذين استغلّوا حرمة المسجد ومشاعر الناس الطيبة من أجل الاحتيال عليهم.