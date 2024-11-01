على الرغم من التوترات القوية داخل الائتلاف: الحكومة الإسرائيلية توافق على الميزانية لعام 2025

وافقت الحكومة الإسرائيلية على ميزانية الدولة لعام 2025، اليوم الجمعة، على الرغم من التوترات القوية داخل الائتلاف، وتبلغ تكلفتها 607.4 مليار اقل (حوالي 150 مليار يورو)، تعديلات في الميزانية بقيمة 37 مليار ششاقل

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إننا نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على ميزانية مهمة، صعبة ولكنها ضرورية في أوقات الحرب"، مشددًا على أن "توصيات لجنة ناجل بتعزيزات عسكرية لم يتم تضمينها بعد في ملف إدارة الأمن والسجون".

ومن جهته قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش: “إنها ميزانية تدعم المجهود الحربي بينما تشجع النمو”، مسلطًا الضوء على مظروف إضافي بقيمة 9 مليارات شاقل لجنود الاحتياط وخطة تنمية بقيمة 15 مليارًا لمنطقة الشمال: “نحن نقدم الميزانية في إطار الميزانية”. الحدود التي التزمنا بها – عجز 4.3%”.

وشهدت الجلسة خروجا مذهلا لوزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، وأعضاء حزبه "عوتسما يهوديت"، احتجاجا على تخفيضات الميزانية التي تؤثر على الشرطة وإدارة السجون.

وهكذا شهد الأمن الداخلي خفض ميزانيته، مع تخفيض قدره 1000 شاقل في رواتب 14 ألف ضابط شرطة و4000 ضابط سجون. ويمكن أن يؤدي هذا القرار إلى إغلاق وحدات التدخل وتقويض القدرة على حبس المعتدين، بحسب المصالح المعنية. وندد وزير الأمن الوطني ورئيس الشرطة ومفوض خدمات السجون في بيان مشترك بأن “هذا الهجوم الكبير على الاحتياجات الأساسية لعمل المنظمات يعرض أمن المواطنين الإسرائيليين للخطر”.