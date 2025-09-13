وزير الخارجية الأميركي: "قطر مفيدة لنا على عدة جبهات ولسنا سعداء بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة"

قد يعجبك أيضًا -

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم السبت، الذي يزور إسرائيل وبريطانيا في الفترة بين 13 و18 سبتمبر/ايلول الجاري، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يكن سعيداً بالهجوم الإسرائيلي على قطر"، مشيرا إلى أنه "سيناقش في إسرائيل الآثار الناجمة عن الهجوم الذي شنته على قادة حماس في قطر"، مضيفاً: "الدوحة مفيدة لنا على عدة جبهات"، موضحاً أن زيارته إلى إسرائيل تستهدف التعرف على خطط إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد استقبل، أمس الجمعة، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في نيويورك، وذلك بعد ساعات من لقاء جمع الأخير مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، لبحث تداعيات القصف الإسرائيلي للدوحة.

وقال نائب رئيس البعثة القطرية حمد المفتاح، على منصة "إكس": "عشاء رائع مع الرئيس الأميركي. انتهى للتو". وأكد البيت الأبيض أن العشاء قد تم، لكنه لم يقدم تفاصيل