حركة فتح تدعو حماس إلى "التخلي عن السلطة في غزة ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع"

دعا الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك "حماس إلى أن تغادر المشهد الحكومي، وأن تُدرك تماماً أن المعركة القادمة هي إنهاء الوجود الفلسطيني".

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يتولى مقاتلو حركة حماس الفلسطينية تأمين منطقة قبل تسليم رهينتين إسرائيليتين لفريق من الصليب الأحمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 15 فبراير شباط 2025 في إطار عملية تبادل أسرى سادسة.
يتولى مقاتلو حركة حماس الفلسطينية تأمين منطقة قبل تسليم رهينتين إسرائيليتين لفريق من الصليب الأحمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم 15 فبراير شباط 2025 في إطار عملية تبادل أسرى سادسة. Bashar TALEB / AFP

دعت حركة فتح حركة حماس، اليوم السبت، إلى "التخلي عن السلطة بهدف حماية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة"، وتابعت "على حركة حماس أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع".

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ودعا الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك "حماس إلى أن تغادر المشهد الحكومي، وأن تُدرك تماماً أن المعركة القادمة هي إنهاء الوجود الفلسطيني".

يأتي هذا غداة تهديد وزير الأمنالإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، بضم أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن الأسرى المتبقين، مع توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي البرية لتشمل جنوب القطاع.

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توسيع نطاق العملية الإسرائيلية جنوب قطاع غزة ورغبة إسرائيلية في بدأ خطة تهجير سكان غزة

وجاء التهديد بعدما استأنفت إسرائيل قصفها المكثف لغزة، الثلاثاء المنصرم، مشيرة إلى الجمود في المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطوات التالية في الهدنة بعد انتهاء مرحلتها الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.

وتريد حماس الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق والتي تنصّ على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى المتبقين.

في المقابل، تريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى حتى منتصف أبريل/نيسان) الوشيك وتطالب "بنزع السلاح من غزة وإنهاء سلطة حماس التي تحكم القطاع منذ عام 2007، للمضي قدماً في المرحلة الثانية".

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