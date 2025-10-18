اقتراح نتنياهو بتغيير اسم الحرب ستُكلّف دافعي الضرائب ما لا يقل عن مليوني شيكل

نشر سكرتير مجلس الوزراء الأإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مسودة اقتراح، بناءً على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتغيير اسم الحملة من "حرب السيوف الحديدية" إلى "حرب النهضة"، يشير الاقتراح إلى أن تكلفة التغيير ستُكلّف دافعي الضرائب ما لا يقل عن مليوني شيكل. سيُعرض الاقتراح على الوزراء للتصويت عليه صباح غد الأحد.

وجاء في الاقتراح الذي سيُقدّم إلى الحكومة للتصويت عليه"في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّمسلحو حماس هجومًا قاتلًا على دولة إسرائيل. في إطار الحرب التي بدأت في ذلك التاريخ، والتي كان اسمها المؤقت "سيوف حديدية"، عمل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التابعة لدولة إسرائيل على سبع جبهات مختلفة"، وأضاف "الآن، يُقترح أن يكون الاسم الرسمي للحرب هو "’حرب النهضة’. هذا، على خلفية بدايتها، وتطورها إلى حملة على سبع جبهات مختلفة، وكون هذه الحرب علامة فارقة في نهضة دولة إسرائيل،" كما ذُكر. وكما ذُكر، قبل أكثر من عام، في ذكرى هجوم حماس، اقترح نتنياهو خلال اجتماع حكومي تغيير اسم الحرب، قائلاً إنها ’حرب النهضة’". وقال: "قبل عام من هذا اليوم، شنّ مسلحو حماس هجومًا مباغتًا قاتلًا على إسرائيل. منذ ذلك اليوم الأسود، ونحن نخوض هذه الحرب، إنها حرب وجودنا - "حرب النهضة".