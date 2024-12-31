تقرير: الحكومة اليمنية تستعد لعملية عسكرية ضد الحوثيين

تستعد القوات اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات لعملية عسكرية برية قصيرة ضد الحوثيين في بداية عام 2025، جاء هذا وفقا لتقارير إعلامية.

من جانبها أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المعروفة، نقلا عن أكثر من مصدر مقرب من الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات العربية المتحدة والغرب - أن "الاتحاد اليمني من أجل الإصلاح" (حركة إسلامية سنية في اليمن تدعم عمليات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد الحوثيين ) تقوم بتحضيرات مع مجموعات أخرى مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تسيطر على مناطق الأطراف الغربية لليمن ومدينة مأرب – وذلك تمهيداً لتصعيد محتمل ضد الحوثيين. كما أفادت المصادر لـ"الأخبار" أن التقارب بين هذه الأطراف جاء بعد اقتراح تقدمت به الولايات المتحدة بشأن تنفيذ عملية برية قصيرة ضد الحوثيين.

إضافة إلى ذلك، صرح مصدر رفيع قبل يومين الى صحيفة يمنية يطلق عليها "الأمناء" والتي تعارض سلطة الحوثيين، إنه تجري استعدادات "لحرب برية واسعة بداية العام الميلادي الجديد وبدعم دولي- تهدف الى التوصل الى انتصار عسكري وإنهاء الانقلاب الذي نفذه الحوثيون".

وأوضحت المصادر إلى أن "هذا العمل العسكري سيكون سريعاً ولن يستغرق الكثير من الوقت وسيتم تنفيذه في أعقاب خروقات الحوثيين للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في السابق، في أعقاب التهديد المتزايد من الحوثيين لحركة الشحن في البحر الأحمر، وبعد الأضرار التي ألحقها الحوثيون بمصر وشعب اليمن".