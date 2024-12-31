تقرير: الحكومة اليمنية تستعد لعملية عسكرية ضد الحوثيين

ووفقا لتقارير إعلامية فإن هذه القوات مدعومة من الإمارات والسعودية تخطط لعملية سريعة ضد الحوثيين

i24NEWS
i24NEWS
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تقارير عن هجوم إسرائيلي في ميناء الحديدة 29.9.2024
تقارير عن هجوم إسرائيلي في ميناء الحديدة 29.9.2024Photo from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law

تستعد القوات اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات لعملية عسكرية برية قصيرة ضد الحوثيين في بداية عام 2025، جاء هذا وفقا لتقارير إعلامية.

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من جانبها أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المعروفة، نقلا عن أكثر من مصدر مقرب من الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات العربية المتحدة والغرب - أن "الاتحاد اليمني من أجل الإصلاح" (حركة إسلامية سنية في اليمن تدعم عمليات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد الحوثيين ) تقوم بتحضيرات مع مجموعات أخرى مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تسيطر على مناطق الأطراف الغربية لليمن ومدينة مأرب – وذلك تمهيداً لتصعيد محتمل ضد الحوثيين. كما أفادت المصادر لـ"الأخبار" أن التقارب بين هذه الأطراف جاء بعد اقتراح تقدمت به الولايات المتحدة بشأن تنفيذ عملية برية قصيرة ضد الحوثيين.

إضافة إلى ذلك، صرح مصدر رفيع قبل يومين الى صحيفة يمنية يطلق عليها "الأمناء" والتي تعارض سلطة الحوثيين، إنه تجري استعدادات "لحرب برية واسعة بداية العام الميلادي الجديد وبدعم دولي- تهدف الى التوصل الى انتصار عسكري وإنهاء الانقلاب الذي نفذه الحوثيون".

وأوضحت المصادر إلى أن "هذا العمل العسكري سيكون سريعاً ولن يستغرق الكثير من الوقت وسيتم تنفيذه في أعقاب خروقات الحوثيين للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في السابق، في أعقاب التهديد المتزايد من الحوثيين لحركة الشحن في البحر الأحمر، وبعد الأضرار التي ألحقها الحوثيون بمصر وشعب اليمن".

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