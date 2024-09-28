ردا على اغتيال حسن نصر الله: بايدن يوجه بتعزيز وضع القوات الأميركية في الشرق الأوسط لـ"ردع أي عدوان" على إسرائيل

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، إنه وجه وزير الدفاع لويد أوستن بتعزيز وضع القوات الأميركية في الشرق الأوسط لردع أي عدوان وتقليل مخاطر التحول إلى حرب شاملة بالمنطقة"، وأضاف بايدن: "هدفنا هو خفض التصعيد في الصراعات الحالية سواء في غزة أو لبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية".

وأكد أن الولايات المتحدة تدعم تماماً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه "حزب الله" و"حماس" والحوثيين و"أي جماعات إرهابية أخرى مدعومة من إيران".

وسلط بايدن، في بيان رسمي، الضوء على مسؤولية حسن نصر الله وحزب الله عن مقتل مئات الأمريكيين خلال العقود الأربعة الماضية. وقال بايدن “إن ومقتل حسن نصر الله هي إجراء للعدالة لضحاياه العديدين، بما في ذلك الآلاف من الأميركيين والإسرائيليين والمدنيين اللبنانيين”. وأشار بايدن إلى أن "ضربة الجمعة جاءت ردا على قرار حسن نصر الله فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر"، وكرر "دعم الولايات المتحدة الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى المدعومة من إيران".

وأصر بايدن على هدف وقف تصعيد الصراعات في غزة ولبنان من خلال الدبلوماسية. وناقش الجهود الجارية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، بالإضافة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بعودة المدنيين إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل. واللافت أن الرئيس لم يشر إلى مبادرة وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوما التي أعلنها الأربعاء المنصرم، والتي يبدو أنها باءت بالفشل. واختتم بايدن كلمته بالدعوة إلى الانتهاء بسرعة من هذه الاتفاقيات، والقضاء على التهديدات التي تواجه إسرائيل، وتحقيق المزيد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.