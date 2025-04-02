إشارة إلى إيران؟ الولايات المتحدة تعمل على زيادة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط

تعمل الولايات المتحدة على تعزيز قواتها في الشرق الأوسط، بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الأميركية، الليلة (الأربعاء). وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مصادر رسمية في البنتاغون قالت للصحيفة إن الغرض من القوات الإضافية هو تعزيز الحملة الأمريكية في اليمن وردع إيران. ومع ذلك، فقد أفيد أن التحضير ليس تحضيرا لهجوم في إيران في المستقبل القريب.

وبحسب ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه سيتم نقل حاملة الطائرات "كارل فينسون" إلى الشرق الأوسط قادمة من آسيا، وستصل خلال نحو أسبوعين. وستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري ترومان" المتمركزة بالفعل في مكان قريب. وتأتي كل حاملة طائرات مع مجموعة هجومية تضم أيضًا مدمرات تحمل صواريخ كروز وسفنًا حربية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشمل التعزيزات طائرات مقاتلة من طراز F-35، والتي ستنضم إلى قاذفات القنابل B-2 والطائرات بدون طيار من طراز Predator النشطة بالفعل في المنطقة. كما قامت الولايات المتحدة بوضع بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ لحماية القواعد العسكرية والحلفاء القريبين، بحسب التقرير.

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وتأتي إضافة القوات العسكرية الأمريكية إلى المنطقة بعد وقت قصير من إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه يعتزم القيام بزيارة دبلوماسية، هي الأولى في الولاية الحالية، إلى دول الخليج. وسيزور المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وأنه يتم بحث إمكانية زيارة دول أخرى.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان أمس، إن "الولايات المتحدة وشركائها مستعدون للرد على أي كيان يسعى إلى توسيع أو تصعيد الصراع في المنطقة. إذا هددت إيران أو الأذرع التابعة لها الشعب أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فسنتخذ إجراءات حاسمة ضدهم".