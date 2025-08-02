ستيف ويتكوف لعائلات الرهائن: "علينا أن نتوصل إلى اتفاق، والخطة ليست توسيع نطاق الحرب، بل إنهاؤها"

قد يعجبك أيضًا -

وصل المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم السبت، إلى ساحة الرهائن في تل أبيب، حيث استُقبل بالتصفيق. والتقى بالعائلات لأكثر من ساعتين، وأخبرهم أن الولايات المتحدة ستعرف من المسؤول إذا لم يغادر الأطفال القطاع" "نعرف من لا يزال على قيد الحياة، وسيكون هناك من يتحمل المسؤولية إذا لم يغادروا أحياء. الولايات المتحدة تدعم هذا البيان".

ووفقًا له، فإن هناك أغلبية في كل من الجمهور الإسرائيلي وقطاع غزة تؤيد إنهاء الوضع على ما هو عليه، وإعادة الرهائن إلى إسرائيل: "غالبية الجمهور الإسرائيلي تريد عودة المخطوفين إلى ديارهم، وغالبية الجمهور الغزّي تريد عودتهم، لأنهم يريدون استعادة القطاع". وأضاف أن "الخطة ليست توسيع نطاق الحرب، بل إنهاؤها". وتابع "أتفهم إحباطكم، وأتفهم رغبتكم في إعادتهم إلى ديارهم، وجزء من سبب وجودي في هذه الوظيفة هو فقداني لطفل، وأعرف معنى فقدان طفل. أتمنى لو كان لديّ أخبار لكم، لكن الوضع معقد. هناك أسباب عديدة لا أستطيع الخوض في تفاصيلها".

وأكد مبعوث ترامب التزام الرئيس بحل قضية الرهائن، قائلا "أؤكد لكم أنه يهتم بالرهائن أكثر من أي شيء آخر. ومهمته هي إعادتهم جميعًا. لقد قضينا على عيدان ألكسندر، وهذا نصر، علينا إخراجهم جميعًا. يبدو أن حماس لا تفي بوعودها. كانت المحادثات معهم محبطة، والآن نعتقد أن علينا فعل كل شيء - أو لا شيء".

وفي السياق قال الرهينة المفرج عنه، أوهاد بن عامي، لويتكوف "عندما أشاهد الفيديوهات، أشعر بقلق بالغ على وضع أصدقائي الذين ما زالوا في الأسر، وما إذا كانوا سيتمكنون من التعافي أصلًا". أجاب ويتكوف: "أتفق معك تمامًا. عندما يخرجون جميعًا، سيحتاجون إلى الكثير من المساعدة".