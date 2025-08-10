تقرير مراقب الدولة يكشف : غياب الجهوزية في البلدات والمدن العربية لحالات الطوارئ

قد يعجبك أيضًا -

بينما تظهر البلدات اليهودية في إسرائيل استعدادا عاليا لحالات الطوارئ، من ملاجئ محصنة وغرف آمنة وخطط إخلاء مدروسة، يكشف الواقع في المجتمع العربي عن واقع مختلف تماما، انعدام شبه كامل للجهوزية وضعف في البنية التحتية وغياب واضح لغرف الأمان، مراسلنا وسام كبها أعد تقريرا ميدانيا عن صورة الوضع أجرى خلالها عددا من المقابلات الهامة، والتي يمكنكم مشاهدتها في الفيديو أعلاه.